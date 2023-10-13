توصيل المساعدات إلى غزة عبر مطار العريش ..الاتحاد الأوروبي يوجه الشكر لمصر

الشارقة - اميمة ياسر - علق جوزيب بوريل، الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، على دعوة مصر توصيل المساعدات إلى غزة عبر مطار العريش.

ومن جانبه أعرب بوريل، عن دعمه لدعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة إليها فى قطاع غزة عبر مطار العريش، كما أعرب عبر منصته على تويتر عن شكره لإعلان مصر أن معبر رفح سيظل مفتوحًا وعاملاً، بما في ذلك المساعدات الإنسانية وحالات الطوارئ.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أن نصف عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن 447 طفلًا، و248 امرأة استشهدوا في قطاع غزة والضفة الغربية؛ جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل، منذ يوم السبت الماضي.

ولفتت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إلى أن "إسرائيل قتلت 332 طفلًا في الضفة وغزة منذ بداية الحرب على القطاع يوم السبت الماضي".

وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن "غياب المساءلة والإفلات من العقاب، يشكل ضوءًا أخضر لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه وقتل الأطفال الفلسطينيين".

في غضون ذلك أدانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، العنف الذي تتعرض له غزة، الذي اعتبرته "عقوبة جماعية"، قائلةً: إن "إسرائيل لجأت إلى هجمات عسكرية عشوائية ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني بالفعل في غزة".

وتسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 6 أيام، باستشهاد 1417 فلسطينيًّا وإصابة 6268، وتهجير مئات الآلاف من منازلهم، تزامنًا مع إحكام الحصار على غزة، بقطع إمدادات الوقود والكهرباء والمياه والطعام، وإغلاق جميع المعابر؛ ما يُنذر بكارثة إنسانية.