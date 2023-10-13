وزير الخارجية الأمريكي: ما حدث في إسرائيل يعادل 10 مرات ما حدث 11 سبتمبر

الشارقة - اميمة ياسر - قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن ما حدث في إسرائيل يعادل 10 مرات ما حدث بأحداث 11 سبتمبر، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأضاف "بلينكن" في مؤتمر، خلال زيارته لإسرائيل، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبذل كل ما بوسعها لضمان إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "نسعى للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".

وأوضح بلينكن، أنه سيلتقي قادة مصر والسعودية والإمارات وقطر لبحث حل الأزمة.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.