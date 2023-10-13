شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن تعقد مؤتمرا لمساندة المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار نائب رئيس الحزب إلى عملية التطوير التي تحققت في الحزب خلال الفترة الأخيرة على المستوى التنظيمي والجماهيري، وفي الأمانات المركزية وأمانات المحافظات، والمهام المنوطة بهذه التشكيلات في الاستحقاق الانتخابي القادم.
ووجه الشكر لكل جهود كوادر وأعضاء الحزب في تحرير التوكيلات بمختلف المحافظات لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا لأهمية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في مواجهة الشائعات والأكاذيب.
وأشار المستشار السياسي الدكتور محمد كمال، إلى التحديات الداخلية والخارجية في هذه المرحلة، ومسئولية القيادات الحزبية والبرلمانية في المساهمة في عبور تلك التحديات وتحقيق الاستقرار.
وفي نهاية المؤتمر، أكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، على استمرار المؤتمرات التنظيمية على المستويات المختلفة لتنفيذ خطة التحرك فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم وبالشكل الأمثل, كما تم تكريم ورؤساء الأقسام بالقاهرة لجهودهم الفترة الماضية
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