شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد عثمان: كلمة الرئيس حاسمة بشأن موقف مصر الثابت فى الدفاع عن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023، جاءت حاسمة بتأكيده أن موقف مصر ثابت وراسخ بشأن تأمين حصول الشعب الفسطيني على حقوقه الشرعية، وأن مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس تؤكد على إصرار مصر ودفاعها عن القضية الفلسطينية ورفض الاعتداء الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال عثمان، إن كلمة الرئيس السيسي عبرت عما يدور في وجدان الشعب المصري بأكمله ورفضه العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، ورفض أي تصفية القضية الفلسطينية، مثمنا قول الرئيس: "مصر استقبلت 9 ملايين مواطن لاجئين بسبب ظروف أمنية.. ولكن نزوح الفلسطينيين مختلف لأنه مرتبط بتصفية القضية من الأساس".

وتابع عضو مجلس النواب: مصر لم ولن تفرط في أي شبر من أرض مصر، وهذا ما أكده أيضا الرئيس في كلمته، مثمناً دعوة الرئيس كافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي، وتأكيد الرئيس السيسي أن مصر مستعدة للوساطة بالتنسيق مع كل الأطراف الإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.

وشدد عثمان، على أن مصر لديها جيش قوي قادر على حماية أمنها واستقرارها، مشيراً إلى أن تضحيات القوات المسلحة المصرية في سبيل حماية الوطن كبيرة جداً على مدار تاريخ مصر.