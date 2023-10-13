شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تعقد 6 اجتماعات لمتابعة جهود الأزهر والأوقاف والإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع العادي من الفصل التشريعي الثاني.

وتتناول اجتماعات اللجنة يوم الأحد مناقشة مشروع خطة عمل فيما يخص مؤسسة الأزهر الشريف، وتجتمع يوم الاثنين لمناقشة مشروع خطة العمل فيما يخص وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.

ويشهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف يوم الثلاثاء استكمال مناقشة خطة العمل وتصويت الأعضاء عليها لإقرارها واعتمادها.

وتعد هذه أولى اجتماعات لجنة الشئون الدينية بعد تشكيل هيئة مكتبها في دور الانعقاد الرابع، برئاسة الدكتور على جمعة، رئيسا للجنة، والدكتور أسامة العبد والنائب منصف نجيب سليمان، وكيلين للجنة، والنائب الدكتور محمد أبو هاشم، أمينا للسر.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب يعقد جلساته العامة الأسبوع المقبل، بدءا من يوم الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة للمجلس وبعض الموضوعات الأخرى وفقا لجدول أعمال الجلسة الذى سيعلنه المجلس.