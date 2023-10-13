قذائف "طوفان الأقصى" تصيب الاقتصاد الاسرائيلي: 7 مليار دولار كلفة الخسائر

حكماً لن تظهر تبعات وآثار عملية "طوفان الأٌقصى" التي قامت بها حركة حماس على اسرائيل الآن ولكن الأكيد أن تكلفتها لن تكون أبداً بسيطة، وحتماً الضربة التي سدّدتها حماس ستكلّف الاقتصاد الاسرائيلي كثيراً ولو أنه حتى الآن لم تظهر بشكل واضح ما هي الخسائر النهائية التي ستتكبدها نتيجة المعركة.

فور اعلان عملية "طوفان الأقصى" إنخفض "الشيكل" الاسرائيلي الى أكثر من 2% والى أكثر من 5 % منذ آب الفائت، كذلك عاد الدولار الى أعلى مستوى له منذ العام 2016 مقابل "الشيكل". ويشرح الخبير الاقتصادي ميشال فياض أن "بنك اسرائيل أعلن عن برنامج لبيع ما يصل الى 30 مليار دولار لتخفيف التقلبات في سعر صرف العملة الاسرائيلية وتوفير السيولة اللازمة لحسن سير العمل في السوق"، مشددا على أن "البنك المركزي الإسرائيلي يقوم أيضًا بإنشاء آلية لتبادل المشتقات بمبلغ يصل إلى 15 مليار دولار، مرة أخرى لتوفير السيولة للسوق".

حتى الساعة لا تقديرات نهائية لكلفة الحرب مع حماس ولكن بنك "هبوعليم" hapoalim لفت الى أن الحرب مع حركة "حماس" ستكلف اسرائيل ما لايقل عن 27 مليار شيكل أي ما يقارب 7 مليار دولار (الدولار يساوي 4 شيكل). وبحسب فياض فهذه التوقعات هي بسبب الحرب المستمرّة، في حين أن الحرب على لبنان عام 2006 أدّت الى خسارة الناتج المحلّي الإجمالي لإسرائيل بنسبة تراوحت من 0.35 إلى 0.5%، وهي خسارة تصل إلى بضعة مليارات من الشيكل".

طبعاً ستؤثر عملية "الطوفان الاقصى" ليس فقط على الاستثمارات الاجنبية في اسرائيل، التي وبحسب ميشال فياض ستنخفض حكما، ولكن الاستثمارات الإسرائيلية ستزداد في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، والمرتفعة اساسا في قطاع الدفاع ستزداد.

حكماً ستطال "شظايا" "طوفان الأقصى" أبعد بكثير من الإقتصاد الاسرائيلي والعملة وغيرها لتصل الى التأثيرات على قطاع النفط والغاز، وقد أوقفت شركة شيفرون عملياتها في حقل تمار المنتج للغاز بالقرب من قطاع غزة. ويشرح فياض أن "هذا الحقل يعتبر مهماً جداً لأنّه يسمح بإنتاج 70% من الكهرباء في إسرائيل، و4% في مصر، و7% في الأردن"، مشيرا الى أن "شركة شيفرون أوقفت صادرات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب رئيسي تحت البحر بين إسرائيل ومصر وتقوم بتوريده عبر خط أنابيب آخر عبر الأردن".

لا شكّ أن الضربة الفلسطينيّة لاسرائيل كانت موجعة وحتماً الولايات المتحدة ستساندها ماليا رغم الصعوبات التي تواجهها أميركا، وستطلب إدارة بايدن من الكونغرس الأميركي تمرير مساعدات ماليّة لإسرائيل...

لن تنسى تل أبيب ما حصل معها، وحتى لو اختارت القيام بعملية عسكريّة في غزة أو شنّت هجوما بريا أو اختارت الدخول في حرب تفتح الجبهات عليها، لن تستطيع النهوض من "الفجوة" التي أوقعتها بها "حماس"، وأفقدتها هيبتها بالكامل ودمّرت لها كل أحلام التطبيع مع دول عربيّة...