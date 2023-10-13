"جبران": "قانون العمل" يجب أن يكون دستورًا بين العامل وصاحب العمل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد نظم الفجوة بين العمال في مصر، وأنه عند مناقشة قانون العمل منذ فترة تم الاتفاق على عدم الاختلاف والحديث بحيث يكون القانون متوازن عند صدوره، وأن قانون العمل يجب أن يكون دستورًا بين العامل وصاحب العمل، وأن كل المستشفيات التي كان يخاف المواطنين من دخولها "الاستثمارية الغالية" سيتم دخولها مجانًا.

وأضاف "جبران" خلال لقائه على قناة المحور، أنه تم الاتفاق على نقاط معينة، ونقاط خلاف يتم العمل على الوصول إلى حل لها.

وأوضح جبران، أنه يوجد علاقة أبدية بين العامل وصاحب العمل، وحال تحقيق الأمن الوظيفي، سيكون هناك واجبات وحقوق، وحال الوصول لهذا التوازن سيستقر العامل، وهناك شركات خاصة تتمسك بالعامل وتعطيه أجور مضاعفة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر فيها عمالة كثيرة في مصر، وأن مصر "ولادة"، وتستطيع إنتاج الكفاءات بشكل دائم.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالأجر والخدمات، أنه عند حضور "حكاية وطن" مع الرئيس، ما تم رؤيته ليس هو الذي يتم تصديره إلى الناس، وتم رؤية أشياء في كثير من المجالات لا ينكره عاقل.

ولفت جبران، إلى أنه عقد مؤتمر في اتحاد عمال مصر ودعي الأطباء المتواجدين وبدأ بشرح ما هو التقرير الطبي الكامل، وأن كل المستشفيات التي كان يخاف المواطنين من دخولها "الاستثمارية الغالية" سيتم دخولها مجانًا، وتقرير الطب الشامل أوضح أنه سيتم شراء الخدمة.

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