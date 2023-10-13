يعقوب: على ماذا تعتمد أميركا بالاهتمام بالحزب في لبنان؟

سأل رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "على ماذا تعتمد أميركا بأنها ستهتم بلبنان والحزب وتطمئن الكيان الصهيوني؟ هل أنها ستمنع اسرائيل من القيام بالغزو البري لغزة؟ أو أنها تعتمد على حلفاءها في لبنان؟ ام انها ستهاجم لبنان مباشرة؟ لقد سمعنا وزير الاخارجية الاميركي انتوني بلينكن يتحدث أنه ليس بصفته وزير خارجية أميركا إنما بصفته يهودي، وغادر وهو يقول إنه يعمل على عدم دخول الحزب من لبنان في الحرب".

ولفت الى انه "كان واضحا مشهد الهزيمة على وجه الرئيس الاميركي جو بايدن وبلينكن ونتانياهو وحلفاءهم المطبعين وهذا المشهد سيزداد عندما تصبح حاملة الطائرات رهينة والجيش الصهيوني منكسر"..