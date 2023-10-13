النشرة: سماع دوي في الناقورة والمنطقة الحدودية المحيطة نتيجة اطلاق صاروخين من القبة الحديدية

افاد مراسل "النشرة" عن سماع دوي في الناقورة والمنطقة الحدودية المحيطة. وافادت قناة "المنار" بأن القبة الحديدية اطلقت صاروخين انفجرا في اجواء الناقورة والمنطقة الحدودية المحيطة، دون الافادة عن اطلاق صواريخ من لبنان.

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