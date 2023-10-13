تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب أمس إتصالًا من نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ تناول التطورات في المنطقة، وأبدى بوحبيب خلاله خشيته من "حرب إقليمية طاحنة في حال عدم وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة".
وأشارت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الجمهورية" إلى أن إتصال شالنبرغ صب في التوجه الموحد لدول الإتحاد الأوروبي وأكثرية دول العالم على التحذير من مخاطر التصعيد في المنطقة ولبنان، متمنيًا ممارسة أقصى الضغوط لعدم توسيع نطاق الحرب ليتسنى للإتصالات الدولية حصرها ووقفها، ملمحًا إلى عدم قدرة لبنان على تحمل أوزار أي مواجهة.
كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: وزير الخارجية النمساوي حذر من أن لبنان غير قادر على تحمل أوزار أي مواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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