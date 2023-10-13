"النشرة": الهدوء الحذر يخيم على الحدود الجنوبية في اليوم السابع لعملية طوفان الاقصى

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن ان "لا يزال الهدوء الحذر يخيم على الحدود الجنوبية في اليوم السابع لعملية طوفان الاقصى وخاصة في محور القطاع الشرقي انطلاقا من تلال العديسة وحتى محور مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وصولا حتى محور بركة النقار خراج بلدة شبعا يخرقه بشكل شبه متواصل للطيران الحربي الاسرائلي على طول هذا الخط متزامنا مع تحليق مماثل للطيران التجسسي الاسرائلي الذي لم يغب ابدا عن التحليق في سماء المنطقة المتاخمة للمزارع فوق حاصبيا والعرقوب".

واشار الى ان "المنطقة قد شهدت ليلا إطلاق عدة قنابل مضيئة من قبل الجيش الاسرائلي استهدف منطقة وطى الخيام والاطراف الشرقية لمستعمرة المطلة المحاذية لسهل مرجعيون ومثلث الوزاني الغجر في ظل انتشار كثيف للجيش الاسرائلي بآلياته العسكرية في منازل المستوطنيين، الذين غادروها باتجاه أماكن اكثر امانا كما سجل استنفار قوي لحامية المواقع الاسرائلية في المستعمرات المحاذية للحدود اللبنانية في منطقة الجليل الاعلى، قابله دوريات ناشطة ونقاط مراقبة ثابتة ومتحركة للجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل على طول هذا الخط وخاصة في محور المطلة وذلك تحسبا لأي طارىء وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفت الى ان "بموازاة ذلك استمرت المدارس وكافة فروع الجامعات الرسمية والخاصة في المنطق الحدودية مقفلة أمام طلابها، تجاوبا مع قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي تخوفا من تصعيد أمني وحفاظا على سلامة المعلمين والطلاب من اي اذى".