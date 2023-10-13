إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين اعتراضيين شمالا باتجاه هدف تم رصده في الجو

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "تم إطلاق صاروخين اعتراضيين شمالا باتجاه هدف تم رصده في الجو". وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة" عن سماع دوي في الناقورة والمنطقة الحدودية المحيطة نتيجة اطلاق صاروخين من القبة الحديدية.

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