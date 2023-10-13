الصليب الأحمر الدولي: تقارير فرقنا الواردة من غزة تفوق الخيال وتسلسل الأحداث يسير باتجاه آفاق كارثية

اشار الصليب الأحمر الدولي، الى ان "تقارير فرقنا الواردة من غزة تفوق الخيال، وتسلسل الأحداث يسير باتجاه آفاق كارثية"، مؤكدا انه "يجب حماية المدنيين في غزة والبنى التحتية في كل الأوقات".

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