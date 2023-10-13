ادرعي: الجيش الاسرائيلي يواصل شن غارات مكثفة ضد أهداف إرهابية في قطاع غزة

افاد المتحدث باسم الجیش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، بان "الجيش الاسرائيلي يواصل شن غارات مكثفة ضد أهداف إرهابية في قطاع غزة حيث هاجم الليلة الماضية نحو 750 هدفًا عسكريًا في قطاع غزة، ومن بينها أنفاق تحت الأرض تابعة لحماس ومجمعات ومواقع عسكرية ومنازل لمسؤولين تم استخدامها كمقرات عسكرية ومستودعات أسلحة وغرف اتصال بالاضافة الى تصفية نشطاء في التنظيمات الإرهابية".

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