«سنمنع ذلك بكل الوسائل» .. ماكرون : أطلب من الفرنسيين عدم نقل الصراعات إلى بلدنا

الشارقة - اميمة ياسر - جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم باريس الواضح لإسرائيل، معتبرا أن من حق إسرائيل قصف حركة "حماس" وغيرها.

وفي خطاب متلفز، وصف إيمانويل ماكرون هجمات "حماس" بـ"الإرهاب والأعمال البربرية"، مضيفا: "نجدد دعمنا الواضح لإسرائيل، و"حماس" بكل وضوح هي حركة إرهابية تريد تدمير إسرائيل"، على حد زعمه.

وقال ماكرون للفرنسيين: "من حق إسرائيل قصف حماس وغيرها من الحركات الإرهابية، ولكن مع الحفاظ على المدنيين".

وكشف ماكرون أن "13 فرنسيا قضوا في أعمال "حماس" الإرهابية"، متابعا: "سنفعل كل المطلوب لمعرفة مصير الفرنسيين المفقودين، وقمت باتصالات مع قادة المنطقة في هذا الإطار".

وأردف: "ننظم ترحيل 2500 فرنسي من إسرائيل إلى فرنسا، وبدأنا بذلك اعتبارا من اليوم".

واستطرد: "أطلب من الفرنسيين يهوداً ومسيحيين ومسلمين عدم نقل الصراعات إلى بلدنا وسنمنع ذلك بكل الوسائل".

وكان وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، قد هدد بـ"السجن 7 سنوات"، لكل من يتعاطف مع ما تتعرض له إسرائيل بما يدعم "حماس" أو يعلن مساندتها.

جدير بالذكر أن عملية "طوفان الأقصى" دخلت يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1354 فلسطينيا وجرح 6049 آخرين في غزة، ومقتل 31 وجرح 180 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.