شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا/ وام

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر الفلبين صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة مانيلا، في حين حذرت السلطات، السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال كان على عمق ضحل على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب مانيلا، وأنه وقع في الساعة 8 و24 دقيقة صباحاً.

وهرع العديد من الموظفين إلى شوارع العاصمة، خوفاً من انهيار مبانيهم، وذكر المسؤول في وكالة إدارة الكوارث بمدينة كالاكا، رافائيل كويفاس: «حتى الآن كلّ شيء على ما يرام، لم تقع إصابات».