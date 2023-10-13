مشاهد من تظاهرات "نصرة فلسطين" وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "المئات من المتظاهرين توافدوا الى ساحة التحرير لإقامة الصلاة الموحدة والتظاهر نصرة للقضية الفلسطينية ".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا يوم الاثنين، إلى الخروج بتظاهرة مليونية وسط بغداد لمساندة الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل، فيما قال صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، نقلا عن الأخير، "أيها المتظاهرون الزاحفون الى بغداد الحبيبة.. لتكن الأكفان زيّكم الموحّد لكي ترعبوا الأعداء".