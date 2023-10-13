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اليوم.. مكتبة مصر الجديدة تستضيف "قصاقيص"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:
تستضيف مكتبة مصر الجديدة السابعة من مساء اليوم الجمعة، العرض المسرحى قصاقيص لفرقة بانوراما المسرحية، وهو عبارة عن مجموعة من الاسكتشات المسرحية المتنوعة من نتاج ورشة بانوراما المسرحية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة: إن عروض فرقة بانوراما قائمة على ورشة مسرحية للهواة والمهتمين يتبعها عرض قائم على نتاج الورشة من الاسكتشات عبارة مونولوج مسرحي أو مسرحية قصيرة في صورة مشهد أو أكثر، بغرض تقديم فكرة أو موقف ما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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