9 مرشحين لمقعد النقيب.. بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

انطلقت قبل قليل، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية.

وسبق أن قال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، في تصريحات لمصراوي، إنه من المقرر فتح لجان الانتخابات بجميع المحافظات بداية من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الخامسة عصرًا بحد أقصى، ولن يسمح بمد أي ساعة أخرى لإجراء التصويت.

ومن المقرر بدء فرز الأصوات في اللجان العامة والفرعية بعد انتهاء التصويت مباشرة، مشددًا على مراقبة كافة أشكال الدعاية ومواجهة أي تجاوزات من المرشحين أو مندوبيهم داخل اللجان بكل حسم.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي بشكل كامل من أعضاء بهيئة النيابة الإدارية.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازي، علي كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوي، محمد منير.