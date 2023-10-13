لفت رئيس بلدية فنيدق سميح عبد الحي في بيان الى انه تم قطع أكثر من 30 شجرة صنوبر الليلة الماضية وقبلها في منطقة الطويلة خلف مكب النفايات وتم بيعها الى أحد المناشر في الساحل.
واشار عبد الحي إلى أنه سيتم الكشف والإدعاء العام أمام وزارة الزراعة والبيئة و تم إخبار الاجهزة الأمنية بذلك، مع تحذير اصحاب المناشر من مغبة الشراء من التجار لأن البلدية ستلاحقهم قضائياً.
وعُلم أن الجيش صادر ليلا حطب صنوبر أخضر وستعمل البلدية على كشف المتورطين وتحويلهم الى القضاء المختص من خلال الادعاء عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية فنيدق ابلغ عن قطع أكثر من 30 شجرة صنوبر محذرا التجار من شرائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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