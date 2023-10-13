ضاهر: صدقت معلوماتي عن عدم توافر الغاز في البلوك ٩ بكميات تجارية

اشار النائب ميشال ضاهر، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "للاسف صدقت معلوماتي عن عدم توافر الغاز في البلوك ٩ بكميات تجارية، في انتظار تصاريح سياسية عالية السقف بعيدة من الحقيقة تعتبر ان السبب هو مؤامرة دولية على لبنان".

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