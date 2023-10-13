نصرالله التقى عبداللهيان وبحثا المواقف الواجب اتخاذها اتجاه الأحداث التاريخية بعد عملية طوفان الاقصى

التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وزير خارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث جرى استعراض للأحداث والتطورات الأخيرة في المنطقة، خصوصًا بعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أهل غزة جميعًا وما جرى في المسجد الأقصى والضفة الغربية.

وبحسب بيان العلاقات الاعلامية في حزب الله "جرى خلال اللقاء تقييم الأوضاع والمواقف الدولية والإقليمية والنتائج المحتملة. كذلك حصل التشاور حول المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع والمواقف الواجب اتخاذها اتجاه هذه الأحداث التاريخية والتطورات الخطيرة.