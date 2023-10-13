دريان دعا النواب السنة لاجتماع غدا في دار الفتوى دعمًا لغزة

دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب السنة الى اجتماع يعقدـ عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد السبت في دار الفتوى، مخصص لدعم أهل غزة ونصرتهم.

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