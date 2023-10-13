عبداللهيان من السراي: نحذر من امتداد الاحداث الجارية في غزة الى مناطق أخرى والمهم بالنسبة لنا هو أمن لبنان

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم في السرايا، وقد جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات الأخيرة في جنوب لبنان وغزة.

وفي خلال اللقاء، اكد ميقاتي ضرورة بذل كل المساعي الديبلوماسية من قبل جميع الاطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان".

بدوره حذر عبداللهيان "من امتداد الاحداث الجارية في غزة الى مناطق أخرى في المنطقة، اذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمّرة ضد القطاع، وأن إن ما قامت به حركة حماس كان ردا على ​سياسة​ نتنياهو وجرائم اسرائيل".

أضاف: المهم بالنسبة الينا هو أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه، وهذا هو هدف زيارتي، واقترح عقد اجتماع لقادة المنطقة للبحث في الاوضاع".