باسيل: تحديات الحفاظ على الكيان وبناء الدولة اصعب من تحديات التحرير والمقاومة

أشار رئيس تيار "الوطني الحر" جبران باسيل، الى أن "13 تشرين 1990- 13 تشرين 2023 مسيرة، تيار ووطن"، لافتاً الى أنها "لحظة الانكسار تحوّلت لمسار نضال".

ورأى باسيل، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "التحرر من الفساد والتبعية بحاجة لنفَس طويل، تحديات الحفاظ على الكيان وبناء الدولة اصعب من تحديات التحرير والمقاومة".

وأكد أن "التيار جاهز ومشروعه واضح ومكتوب ومستند لتضحيات شهداء ولسلّم قيم ولتاريخ وحضارة شعب"، مضيفاً "شو ما صار، منواجه بوعي وصلابة ومرونة حتى نضمن للبنان وشبابه مستقبل بيستحقه".