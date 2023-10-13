مدير عام المستشفيات في غزة: المستشفيات في القطاع تتعرض للقصف والخطر الشديد

اعلن مدير عام المستشفيات في غزة للجزيرة، أن "المستشفيات في القطاع تتعرض للقصف والخطر الشديد"، مشيرا الى ان "هناك مرضى يموتون في بيوتهم بسبب صعوبة وصولهم إلى المشافي".

ولفت الى ان "القصف الإسرائيلي طال بعض مخازن الأدوية في القطاع"، موضحا ان "أطفال حديثو الولادة تعرضوا للقتل جراء القصف الإسرائيلي على القطاع".