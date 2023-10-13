منظمة الصحة العالمية: ندعو لوضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة

افادت منظمة الصحة العالمية، بأن "الأزمة في غزة تتفاقم مع ارتفاع عدد الإصابات بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية"، داعية إلى "وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة". كما دعت لـ"فتح ممر إنساني فورا لضمان عدم وجود عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية".

واكدت ان "المستشفيات في قطاع غزة على وشك الانهيار".