وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وصل إلى إسرائيل

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، في زيارة تهدف إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى".
وسيلتقي أوستن مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى إسرائيل.
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