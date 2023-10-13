"القسام": مقتل 13 أسيراً بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة

أعلنت كتائب "القسام"، عن "مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث قتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".

ولفتت الكتائب، الى أنه "مجاهدينا الأبطال تصدوا في بلدة قباطية لقوات الاحتلال وآلياته التي اقتحمت البلدة فجر اليوم وخاض مجاهدونا رفقة إخوانهم المجاهدين من فصائل أخرى اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة، التي سارعت بالانسحاب بعد أن فشلت بالوصول الى احد المطلوبين".