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الحكومة تبحث في موسكو عددا من الاتفاقيات لاستثمار حقول الغاز

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بغداد - ياسين صفوان - خلال زيارته الى موسكو .. استعرض رئيس الوزراء امكانية تطوير قطاعات الطاقة الاضافية لاسيما الغاز امام الشركات الروسية، لتنامي حاجة العراق للطاقة الكهربائية واضطرار البلاد إلى استيراده من مصادر مختلفة.

اكثر من احد عشر حقلاً معدة للاستثمار واستخراج الغاز منها.، حيث تقدر الارقام الرسمية وصول الانتاج المحلي من الغاز الى اكثر من ثلاثة مليارات قدم مكعب.

تعظيمُ مواردِ النفطِ الخامِ ودخولُ اسواقِ الغازِ العالمي، عاملانِ اساسيانِ وضعتهُما حكومةُ السوداني حيث دخلتْ فعلياً بسباقٍ مع الزمنِ لتحقيقهما خلالَ رؤيتِها للاعوامِ المقبلة..

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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