انت الان تتابع خبر إليك أبرز الطرق المقطوعة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مراسل السومرية ان "ساحة الخلاني وتقاطع غرناطة وجسري السنك والجمهورية شهدت قطعاً تاماً، بالإضافة الى ساحة الطيران وشارع السعدون".

وأضاف، إن "المئات من الجماهير بدأت بالتوافد إلى ساحة التحرير وسط بغداد لإقامة الصلاة الموحدة واستعدادا للتظاهرة المليونية التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لنصرة ل‍فلسطين".



وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا يوم الاثنين الماضي، إلى الخروج بتظاهرة مليونية وسط بغداد لمساندة الشعب الفلسطيني ضد "إسرائيل"، فيما قال صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، نقلا عن الأخير، "أيها المتظاهرون الزاحفون الى بغداد الحبيبة.. لتكن الأكفان زيّكم الموحّد لكي ترعبوا الأعداء".