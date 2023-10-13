كاتب سياسي: ثمة تركيز كبير على تدمير الأحياء في قطاع غزة وإلحاق أكبر ضرر ممكن على الأرض بما يجبر المدنيين على الهجرة والنزوح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب السياسي “خليل شاهين”، أنه ثمة تركيز كبير من قبل الجانب الإسرائيلي على تدمير الأحياء والمنشآت المدنية في قطاع غزة، وإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر على الأرض بما يجبر المدنيين على الهجرة والنزوح.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سواء، خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على جميع أحياء غزة.

وبين أن إسرائيل لا تنوي الرجوع عن استمرار عملياتها في قطاع غزة إلى أن تشفي غليلها من هجمات الفصائل الفلسطينية، موضحا أن الذي يدفع الثمن هم المدنيين العزل.