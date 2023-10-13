كاتب وباحث سياسي: الطلب الإسرائيلي بنقل السكان إلى جنوب غزة ستكون نتائجه كارثية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والباحث السياسي في مركز الأهرام الدكتور “بشير عبدالفتاح”، أن الطلب الإسرائيلي بنقل سكان غزة إلى الجنوب من شأنه أن يعقد الأوضاع.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن انتقال سكان غزة إلى الجنوب قرب الحدود المصرية، من شأنه أن يستفز القاهرة، التي ترفض سياسة تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأوضح أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سواء، خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على جميع أحياء غزة.

وبين أن إسرائيل لا تنوي الرجوع عن استمرار عملياتها في قطاع غزة إلى أن تشفي غليلها من هجمات الفصائل الفلسطينية، موضحا أن الذي يدفع الثمن هم المدنيين العزل.