الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلًا لتمويل الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلًا لتوفير 294 مليون دولار أمريكي؛ لاستجابة 77 منظمة إنسانية لاحتياجات 1,260,000 شخصٍ في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن هناك 2.1 مليون شخص في الأراضي المحتلة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، حيث توجد احتياجات بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده و 15 عامًا من الحصار على غزة، إضافة إلى التوترات المتكررة بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية.

ويجمع النداء بين متطلبات عمل وتمويل المجتمع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، ومنظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.