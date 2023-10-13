اخبار العالم

الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلًا لتمويل الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلًا لتمويل الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلًا لتوفير 294 مليون دولار أمريكي؛ لاستجابة 77 منظمة إنسانية لاحتياجات 1,260,000 شخصٍ في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن هناك 2.1 مليون شخص في الأراضي المحتلة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، حيث توجد احتياجات بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده و 15 عامًا من الحصار على غزة، إضافة إلى التوترات المتكررة بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية.

ويجمع النداء بين متطلبات عمل وتمويل المجتمع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، ومنظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا