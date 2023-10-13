محلل سياسي: إسرائيل لا يمكنها تدمير فكر حماس.. والثمن سيكون باهظًا على تل أبيب حال اجتياح غزة بريًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل السياسي “يواف شتيرن”، أن إسرائيل لا يمكنها تدمير فكر حماس حتى وإن أبادت الحركة بالكامل في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أنه حال اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بالاجتياح البري لقطاع غزة، فإن ثمن ذلك سيكون مكلفا وباهظا بالنسبة لإسرائيل.

وبين أنه من الممكن أن تقوم إسرائيل بقصف جميع المنشآت المدنية الموجودة في غلاف غزة، دون أن تتدخل بريا لأنها تعلم الثمن الذي ستدفعه إذا ما فكرت باجتياح بري لقطاع غزة.