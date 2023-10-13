شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: استلهام روح انتصارات أكتوبر يدفعنا لمواجهة كافة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

وقال أبو العطا في بيان اليوم الأربعاء، إن تخريج دفعة جديدة من الكليات الحربية يضخ دما جديدا في عروق وشرايين القوات المسلحة، لأنهم قضوا 4 سنوات داخل العسكرية المصرية، تعلموا أصولها، والولاء والانتماء الحقيقي للوطن، فضلا عن القدرة على مواجهة التحديات بروح قتالية عالية، موضحا أن وجود الرئيس السيسي، كقائد أعلى للقوات المسلحة في مثل هذه الاحتفالات يعطي الثقة لهذا الجيل، ليشعر بقيمته، وقدرته على العطاء، وأداءه قسم الولاء لوطنه أمام كل هؤلاء يكون مشهد مهم في حياته حتى وفاته.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يعلم جيدا ما تمر به الأمة من مرحلة صعبة تحتاج للوقوف صفا واحد والتكاتف من أجل عبور تلك المرحلة المهمة من عمر تاريخنا الوطني، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يتحدث بكل صدق وواقعية بشأن التحديات التي تواجه الوطن.

وأوضح أن وجود الرئيس السيسي في مثل هذه الاحتفالات يحمل رسائل مهمة للشعب المصري للحفاظ على مصرنا الحبيبة ومكتسبات الوطن وأمنه وأمانه من خطر الشائعات التي يروجها أعداء الوطن، مشيرا إلى أن شعب مصر العظيم بكل فئاته وانتماءاته الحزبية والسياسية يعي جيدًا وبدقة الرسائل التي يوجهها الرئيس السيسي للحفاظ على الوطن.

وأكد أن شهداؤنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم عبر التاريخ لأجل تراب الوطن وسلامة مواطنيه تعجز الكلمات عن إعطاءهم حقهم ومكانتهم العظيمة، وتعجز كلمات الشكر عن التعبير للجهود العظيمة والتضحيات الثمينة التي لا زال رئيس مصر وجيشها يقدمونها في سبيل الوطن المفدي.

وأشار إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة أعادت للشعب المصري ولجيشه الكبرياء، كما أنها جسدت تلاحم الشعب وجيشه في مواجهة المحن والظروف القاسية، واستطاعت مصر بفضل هذا التلاحم اجتياز كل العوائق التي وضعت في طريق هذا الوطن، موضحا أن نصر أكتوبر 1973 أعاد للشعب المصري أرضه وللأمة العربية عزتها وكرامتها، وسيظل إنجازا وطنيا وبطوليا ورمزا للفخر والإعزاز للجيش المصري، الذي خاض أكبر ملحمة انتصارات حربية، وكتب أنصع الصفحات في التاريخ، ليؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة الدرع الواقي لمصرنا الغالية، وسيبقى 6 أكتوبر يوما ملهما للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن، حيث استطاعت القوات المسلحة المصرية في هذا اليوم رفع راية النصر.

ودعا رئيس حزب المصريين، جموع الشعب المصري إلى استلهام روح النصر من ذكرى نصر أكتوبر، لنعبر به كل ما يواجه مصر من تحديات ومخاطر خلال المرحلة الراهنة، مهنئا الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، والفريق محمد زكي وزير الدفاع وكافة رجال وأبطال القوات المسلحة الباسلة الساهرة والتي عطاؤها لا ينبض من أجل حفظ أمن واستقرار البلاد بهذه الذكرى العطرة التي نفخر بها جميعا.