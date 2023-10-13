ارتفاع اسعار النفط وخام برنت يتجه لمكاسب أسبوعية بأكثر من 2%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، إذ تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط مخاوف من نقص الإمدادات في السوق.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.79% إلى 86.66 دولار للبرميل، ويتجه الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2%.

كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.93% مسجلة 83.68 دولار للبرميل، إذ يتجه الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية 0.8%.

وكانت أميركا قد فرضت أمس أول عقوبات على ملاك الناقلات التي تحمل نفطاً روسياً يتجاوز سعره السقف الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولاراً للبرميل.

وتعد موسكو هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيسي، وقد يؤدي التدقيق الأميركي المشدد على شحناتها إلى تقليص الإمدادات.

وفي سياق منفصل، أبقت أوبك على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 2.4 مليون برميل يوميًا في 2023 وعند 2.2 مليون برميل يوميًا في 2024.