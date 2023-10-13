تظاهرات حاشدة في بغداد وطهران دعما للشعب الفلسطيني وتضامنا مع غزة

تجمع الالاف من الشعب الايراني في العاصمة الإيرانية طهران دعما للشعب الفلسطيني وتضامنا مع غزة. وفي العراق، احتشد الالاف في العاصمة العراقية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

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