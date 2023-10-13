LBCI: توتال أبلغت وزارة الطاقة إنتهاء الحفر في البئر في البلوك 9 بعدما وصلت إلى عمق 3900 متر ولم تجد سوى الماء

افادت معلومات للـLBCI بأن "توتال أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم ٩ بعدما وصلت إلى عمق 3900 متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء". وكان قد أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث يوم أمس لـ"الجديد"، على أنه "لا صحة للخبر الذي يتم تداوله عن عدم اكتشاف مكمن للغاز في البلوك رقم 9 ونحن بانتظار نتائج الفحوصات".

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