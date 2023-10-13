حذر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، من "استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها"، لافتاً الى أنه "لن يكون هناك استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للشعب الفلسطيني

كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب بعد لقائه عبداللهيان: نحذر من استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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