عبداللهيان التي بوحبيب: إذا كانت أميركا تسعى لعدم توسع الحرب في المنطقة فإنه يتعين عليها لجم إسرائيل

اشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، الى ان "ما نشهده اليوم في غزة هو جريمة حرب يرتكبها الكيان الصهيوني ضد النساء والاطفال والمدنيين".

واكد عبداللهيان انه "كان لدينا اتفاق في وجهات النظر حول ضرورة الوقف العاجل لجرائم الحرب التي يرتكبها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بحق المدنيين الفلسطنيين".

وشدد عبداللهيان على ان "الجانب الاميركي يدعو الاطراف للاتزام بضبط النفس لانه قلق من توسيع نطاق الحرب، لكن الامر المضحك في ههذ المسألة هو ان اميركا في حين توصي الاطراف بضبط النفس تسمح للمجرمين في الكيان الصهيوني بقتل المدنيين في غزة".

واضاف :"إذا كانت أميركا تسعى لعدم توسع الحرب في المنطقة فإنه يتعين عليها لجم إسرائيل".