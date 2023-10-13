منخفض جوي حتى يوم الاثنين وطقس نهاية الاسبوع ماطر بغزارة مع برق ورعد وسيول

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من فجر الأحد مع حدوث برق ورعد.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من فجر الأحد مع حدوث برق ورعد.

الأحد:غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويحتمل ان تتساقط بعض حبات البرد خصوصا خلال الليل مع امكانية تشكل السيول على الطرق فجر الاثنين.

الإثنين:غائم إجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة ، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.