أمانة السجل العقاري في بعلبك تعتذر عن عدم استقبال معاملات جديدة بسبب تراكمها

اعلنت أمانة السجل العقاري في بعلبك في بيان ، انه "نظراً للكمّ الكبير من المعاملات التي وردت إلى المكتب المعاون في مدينة بعلبك، فإنها مضطرة للاعتذار عن عدم استقبال معاملات جديدة الاثنين المقبل في 16/10/2023 ليتسنى لها إنجاز المعاملات التي تراكمت، على أن تُعاود استقبال المعاملات الجديدة كما كان مقرراً يوم الاثنين 23/10/2023".

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