انتشار كثيف للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

افاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن الجيش اللبناني ينتشر على الحدود الجنوبية، كما وضع حواجز على مداخل بلدة كفركلا منعاً لدخول اي اجنبي الى المنطقة ، بعد حديث عن تظاهرة مرتقبة لفلسطينيين حفاظاً على أمنهم وسلامتهم على الحدود وتجنّباً لأيّ إشكال.

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