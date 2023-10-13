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موظف بسفارة إسرائيل في بكين يتعرض إلى اعتداء

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف بسفارة إسرائيل في بكين يتعرض إلى اعتداء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن موظفاً في السفارة الإسرائيلية في العاصمة الصينية بكين تعرض إلى اعتداء اليوم الجمعة.
وأضاف البيان أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج في المستشفى.

وقال البيان إن الهجوم لم يحدث داخل مجمع السفارة نفسه الذي يفصله مبنى سفارة أخرى فقط عن سفارة الولايات المتحدة في منطقة تضم عدداً من السفارات وبها وجود كثيف للشرطةوأضاف أن هناك تحقيقاً جارياً بشأن الهجوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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