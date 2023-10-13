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السومرية توثق لحظة احراق العلم الإسرائيلي في ساحة التحرير (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - انطلقت، صباح اليوم الجمعة، تظاهرة لأنصار التيار الصدري بساحة التحرير في بغداد، لمساندة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا يوم الاثنين الماضي، إلى الخروج بتظاهرة مليونية وسط بغداد لمساندة الشعب الفلسطيني ضد "إسرائيل"، فيما قال صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، نقلا عن الأخير، "أيها المتظاهرون الزاحفون الى بغداد الحبيبة.. لتكن الأكفان زيّكم الموحّد لكي ترعبوا الأعداء".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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