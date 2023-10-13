انت الان تتابع خبر المشاريع الخدمية تخضع للمساومات السياسية قبيل الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في معادلة عكسية ومقصودة، المشاريع الخدمية في المحافظات تنطلق على الارض قبيل الانتخابات وتنخفض وتيرة العمل بها مع انتهاء العملية الانتخابية، اذ تستخدم ضمن اطار الدعاية لكسب مقبولية الشارع .

ووفق نظرة برلمانية فان التعمد في تاخير المشاريع اسلوب يستخدمه بعض رؤساء الحكومات المحلية للحصول على ولاية ثانية بدعم واسناد من قبل كتلهم واحزابهم .

