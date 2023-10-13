الأمم المتحدة: إسرائيل تقول إن على 1.1 مليون من سكان غزة الانتقال لجنوب القطاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت الأمم المتحدة في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأنه يجب على 1.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة الإنتقال إلى جنوبي القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: “إن الأمم المتحدة تعتبر أنه من المستحيل أن تتم مثل هذه الخطوة دون عواقب إنسانية مدمرة”.

وذكر دوجاريك أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي ينطبق أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في منشآت الأمم المتحدة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة أن الأمم المتحدة وصفت الأمر الإسرائيلي بأنه مستحيل وطالبت بالتراجع عنه، قبل ما يبدو على نحو متزايد وكأنه “غزو بري وشيك”.

وتدعو الأمم المتحدة “بقوة إلى إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي”.

وتحث وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” السلطات الإسرائيلية إلى حماية جميع المدنيين في ملاجئها، بما في ذلك المدارس، طبقا لما ذكرته مديرة الاتصالات بالمنظمة، جولييت توما، في بيان منفصل.

وأضافت “إنها منشآت الأمم المتحدة. يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض لهجوم على الإطلاق، طبقا للقانون الإنساني الدولي”.