مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: إسرائيل تلعب بالنار فيما يتعلق بدعوة الفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتور “خالد عكاشة”، أن دعوة إسرائيل لسكان قطاع غزة للنزوح إلى الجنوب هي دعوة تحمل في طياتها تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه التي يدافع عنها إلى اليوم.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القاهرة أكدت في تصريحات رسمية رفضها من تلك الدعوات التي تنادي بتهجير سكان غزة إلى الحدود مع مصر، مشيرا إلى أن إسرائيل تلعب بالنار فيما يتعلق بدعوة الفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء.

وأوضح أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سواء، خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على جميع أحياء غزة.

وبين أن إسرائيل لا تنوي الرجوع عن استمرار عملياتها في قطاع غزة إلى أن تشفي غليلها من هجمات الفصائل الفلسطينية، موضحا أن الذي يدفع الثمن هم المدنيين العزل.