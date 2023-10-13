كتائب القسام: مقتل 13 أسيرا في قصف إسرائيل لغزة آخر 24 ساعة

قتل 13 أسيرا إسرائيليا بينهم أجانب، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "مقتل 13 من أسرى المعركة (مع إسرائيل) بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية"،



وأشارت إلى أن من بين القتلى 6 بمحافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 بمحافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها القصف العدو.



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



وخلال العملية اعتقلت حماس عشرات الأسرى الإسرائيليين.



في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



الأناضول

